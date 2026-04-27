В Україні оголосили штормове попередження та заморозки: де чекати небезпечну погоду 27–28 квітня

Заморозки

В Україні у понеділок, 27 квітня, прогнозують небезпечні погодні явища.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, майже по всій території країни, окрім західних областей, очікуються пориви вітру 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Крім того, вночі 27 та 28 квітня в Україні прогнозують заморозки у повітрі від 0 до -3°C. Через це встановлено II рівень небезпечності (помаранчевий).

На півдні країни 27 квітня, а також у південно-східних регіонах очікуються заморозки на поверхні ґрунту — від 0 до -5°C. Тут діє I рівень небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть становити небезпеку для сільського господарства, зокрема для ранніх посівів і садів.

Нагадаємо, під час негоди 26 квітня у Запоріжжі дерево впало на автівку, повністю розчавило її, що спричинило загибель 39-річного водія.

Ще вранці неділі синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки, попередивши про загрозу пошкодження ліній електропередач та аварійні ситуації. Адже Україна опинилася під ударом потужної негоди.

Штормовий вітер, грози та неочікуваний мокрий сніг спричинили загибель людей, транспортний колапс та значні руйнування у багатьох областях 26 квітня по всій Україні. У кількох регіонах введено аварійні відключення електроенергії, а комунальники працюють у посиленому режимі.