В Україні оновили дані щодо загиблих від війни дітей: нова цифра

Станом на ранок 15 вересня 2023 року внаслідок збройної агресії РФ проти нашої держави загинули 504 дитини. Ще понад 1123 – отримали поранення різного ступені тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Також встановили, що 13 дітей зазнали сексуального насилля, 1236 зникли безвісти, 19 546 депортовані або примусово переміщені. Зауважується, що цифри не є остаточними. Наразі триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та територіях, які повернули під контроль України.

Найбільше дітей постраждало у:

Донецькій області – 487;

Харківській – 300;

Київській – 129;

Херсонській – 124;

Запорізькій – 99;

Миколаївській – 97;

Дніпропетровській – 96;

Чернігівській – 71;

Луганській – 67.

Раніше стало відомо, що до України вдалося повернути 386 українських дітей, яких незаконно депортували до РФ.

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