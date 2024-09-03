В Україні оновили графіки відключення світла на 3 вересня: що змінилося

За інформацією від Укренерго з 15:00 до 22:00 буде застосовано три черги відключень замість двох, як повідомлялось раніше.

В Україні ДТЕК оновив графіки відключення світла на 3 вересня.

За інформацією від "Укренерго" у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях від 15:00 до 22:00 буде застосовано три черги відключень замість двох, як повідомлялось раніше.

"Зʼявляється висока ймовірність застосування світло-сірих зон графіків. У разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", – зазначив ДТЕК.

Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: нагадуємо, що в графіках є три категорії відключень: темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає. Світло-сіра зона – відключення світла можливі. Біла зона – світло гарантовано є.

Три категорії відключень / Фото: ДТЕК

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський спрогнозував, якими будуть відключення світла найближчим часом.

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