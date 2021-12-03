В Україні оновили карантинні обмеження для закладів освіти: що змінилося

В Україні оновили карантинні обмеження для закладів освіти: що змінилося

У "жовтій" зоні потрібно 100% вакцинованих освітян принаймні однією дозою для роботи закладу в очному форматі.

В Україні від 6 грудня буде посилено карантин для невакцинованих громадян у "жовтих" зонах. У зв'язку з цим зміни торкнуться і закладів освіти.

Про це повідомили у МОЗ.

За оновленими правилами карантину, у "жовтій" зоні дозволяється працювати тим педагогам, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Оскільки працівники сфери освіти мають зробити обов’язкове щеплення проти коронавірусу, то щоб заклад працював, потрібно 100% вакцинованих принаймні однією дозою співробітників.

Можуть працювати без щеплення ті співробітники, які мають протипокази до вакцинації, що підтверджено медичним висновком. Крім того, такі особи не підлягають відстороненню від роботи.

У "червоній" зоні заклади освіти можуть працювати лише у випадку 100% вакцинації проти COVID-19 всіх співробітників двома дозами. Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відстороненим від роботи, але це також і не дозволяє йому проводити навчання в очному форматі. Тих, хто має підтверджені протипокази, відсторонити не можуть.

"Допоки всі співробітники не пройдуть повністю курс щеплення, заклад освіти не може працювати в очному форматі", - наголосили у МОЗ.

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