Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

В Україні оновили карантинні обмеження для закладів освіти: що змінилося

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні оновили карантинні обмеження для закладів освіти: що змінилося

УНІАН

У "жовтій" зоні потрібно 100% вакцинованих освітян принаймні однією дозою для роботи закладу в очному форматі.

В Україні від 6 грудня буде посилено карантин для невакцинованих громадян у "жовтих" зонах. У зв'язку з цим зміни торкнуться і закладів освіти.

Про це повідомили у МОЗ.

За оновленими правилами карантину, у "жовтій" зоні дозволяється працювати тим педагогам, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Оскільки працівники сфери освіти мають зробити обов’язкове щеплення проти коронавірусу, то щоб заклад працював, потрібно 100% вакцинованих принаймні однією дозою співробітників.

Можуть працювати без щеплення ті співробітники, які мають протипокази до вакцинації, що підтверджено медичним висновком. Крім того, такі особи не підлягають відстороненню від роботи.

У "червоній" зоні заклади освіти можуть працювати лише у випадку 100% вакцинації проти COVID-19 всіх співробітників двома дозами. Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відстороненим від роботи, але це також і не дозволяє йому проводити навчання в очному форматі. Тих, хто має підтверджені протипокази, відсторонити не можуть.

"Допоки всі співробітники не пройдуть повністю курс щеплення, заклад освіти не може працювати в очному форматі", - наголосили у МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, Кабмін України ухвалив рішення від 3 грудня через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" заборонити в'їзд до країни іноземцям та особам без громадянства з низки країн. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Коронавірус в Україні: уряд змінив карантинні правила для "жовтої зони"

Коронавірус в Україні: уряд змінив карантинні правила для "жовтої зони"
Наступна публікація