В Україні оновили карантинні зони: "жовта" розширилася, в "червоній" - 10 областей

В Україні оновили карантинні зони: "жовта" розширилася, в "червоній" - 10 областей

Вінницька і Хмельницька області вже найближчим часом можуть вийти з "червоної" зони адаптивного карантину.

Станом на ранок, 11 грудня "жовта" зона адаптивного карантину розширилась, у ній перебуває найбільша кількість регіонів - 14. У "червоній" зоні як і раніше десять областей, а "помаранчева" має лише один регіон.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

"Жовта" зона карантину сьогодні розширилася. Тепер до неї входять: м. Київ, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.

"Помаранчева" зона має лише одну область: Донецьку.

У "червоній" зоні з найжорсткішими карантинними обмеженнями без змін залишаються 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська.

Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, від 7 грудня на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києва перестали діяти обмеження "червоної" зони.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

9 регіонів виходять з "червоної" зони – чи варто чекати на послаблення обмежень | Новини України

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