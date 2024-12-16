В Україні оновили правила військового обліку для жінок, які хочуть пройти базову підготовку

Водночас нардеп Олександр Федієнко наголосив, ризику, що жінок будуть масово мобілізувати — немає.

Всім жінкам, які хочуть пройти базову загальну військову підготовку потрібно тепер ставати на облік.

Про це заявив Олександр Федієнко народний депутат фракції "Слуга народу" комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки.

Водночас Федієнко наголосив, ризику, що жінок будуть масово мобілізувати — немає.

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"Ті жінки, які хочуть пройти базові навчання поводження зі зброєю, тактичну медицину, вони всі мають стати на облік", – пояснив він.

Нардеп додає, що одразу після закінчення підготовки, якщо жінка не матиме бажання продовжувати службу, її знімають з військового обліку.

Нагадаємо, в ТЦК пояснили, що в Україні всі військовозобов'язані жінки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані. Але за законом, про примусову мобілізацію українок не йдеться.

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