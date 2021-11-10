В Україні оновили список небезпечних порід собак: що потрібно знати власникам тварин

Також власники собак обов'язково мають вигулювати їх в намордниках та на ремінцях.

Сьогодні, 10 листопада, Кабмін оновив список небезпечних порід собак, у ньому їх понад пів сотні. Днями почав діяти закон, який збільшує розміри штрафів за порушення правил вигулу тварин. Зокрема, й за неприбрані фекалії.

Докладніше про це – у сюжеті ТСН.19:30.

Господарі таких порід собак, які згідно з уваленою постановою вважаються небезпечними, мають реєструвати і страхувати своїх улюбленців на випадок, якщо раптом комусь заподіять шкоду. Також власники собак обов'язково мають вигулювати їх в намордниках та на ремінцях. І лиші в спеціально відведених місцях. Інакше - попередження або штраф. Для фізичних осіб - до 340 гривень. Посадовці заплатять максимум 850 гривень. Нові суми стягнень прописані в законі, що запрацював днями. Досі вони стартували від 17-ти гривень.

Як кажуть кінологи, вкусити можуть і дрібні песики, питання - у вихованні. Якщо раптом тварина когось хапне - господаря як мінімум оштрафують. А тварину ще й можуть конфіскувати. Так теж прописали в законі. Також зростуть і фінансові стягнення за те, що власники тварин не прибиратимуть за своїми собаками. Вони будуть такими ж, як і за неправильний вигул.

Власників небезпечних порід собак зобов’яжуть страхувати своїх тварин

Зазначимо, є адміністративна і кримінальна відповідальність за знущання або вбивство тварини. Максимальне покарання, передбачене законом, до 8 років позбавлення волі. Під остаточним табу відтепер, зокрема, і пересувні цирки, фотопослуги з дикими звірами. А от заборона на діяльність дельфінаріїв та контактних зоопарків - ще попереду.

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