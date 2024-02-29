В Україні оновили застосунок "Повітряна тривога": Ігнат розповів про важливу функцію

В Україні оновили застосунок "Повітряна тривога". Ця версія дозволяє отримати додаткову інформацію про загрозу.

Оновлений застосунок "Повітряна тривога" дозволить українцям отримувати додаткову інформацію про ракетну загрозу в їхньому регіоні.

Про це розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 29 лютого.

"Я не можу не сповістити людей про те, що з'явилася оновлена версія додатка "Повітряна тривога". Власне фахівцям Повітряних сил спільно з розробниками додатка вдалося розробити безпечний алгоритм, який дозволить отримати інформацію щодо регіону де ви знаходитеся", - розповів він.

Так, за словами Ігната, відтепер якщо ввести в застосунок свій регіон, там з'явиться додаткова інформація щодо "підвищеної тривоги".

"Це коли вже входить в повітряний простір певний [ворожий] об'єкт і там буде звучати додаткова інформація", - пояснив він.

Як скористатися оновленням додатка

Аби отримати додаткові функції, потрібно оновити застосунок до останньої версії, а далі вже налаштувати його, як зручно. Але спікер Повітряних сил наголосив, що "не варто на додаток розраховувати як на панацею".

"Треба теж дивитися на інші джерела інформації як-от наш Telegram-канал чи WhatsApp, де ми ведемо, треба теж дивитися на ці сповіщення", - зауважив він.

Нагадаємо, мобільний застосунок "Повітряна тривога" розробило Міністерство цифрової трансформації. Він призначений для повідомлення про тривоги та воєнну ситуацію в населених пунктах України. Застосунок не вимагає реєстрації, не збирає жодних персональних даних про користувача або інформації про геолокацію.

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