В Україні оновили зони карантину: де діятимуть найсуворіші обмеження

П'ять областей опинилися у "червоній" зоні.

У "червоній" зоні карантину перебувають вже п'ять українських областей.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 жовтня.

За оновленим списком карантинних зон, до Херсонської області, де найвищий рівень епіднебезпеки оголосили ще у п’ятницю, 15 жовтня, вже сьогодні додалися ще чотири: це Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська.

У цих областях без обмежень працюватимуть тільки аптеки, продовольчі й ветеринарні магазини, банки та АЗС. Натомість робота ресторанів, кав'ярень, кінотеатрів, спортзалів та непродовольчих магазинів можлива лише за повної вакцинації персоналу і відвідувачів.

Школярі у деяких регіонах пішли на передчасні канікули, у деяких - на дистанційне навчання. Зупиняти рух громадського транспорту, запевнив напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, поки ніхто не буде. Не вимагатимуть у пасажирів і сертифікати про вакцинацію. Втім, людей здебільшого перевозять тільки на місцях для сидіння.

Коронавірус в Україні: до "червоної" зони додаються ще чотири області

До слова, очільник Одеси Геннадій Труханов заявив: у місті вже не вистачає медиків. Саме тому за допомогою він звернувся до державної влади. Сама ж область вже кілька днів поспіль лідирує за кількістю нових хворих.

Слід зауважити, офіційна статистика, яка демонструє, що за останні три місяці 98% шпиталізованих із COVID-19 в Україні - це невакциновані люди.

Як повідомлялося, 20 вересня Кабінет міністрів подовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. Йдеться про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації. Слід зауважити, що раніше режим надзвичайної ситуації в Україні діяв до 1 жовтня 2021 року

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