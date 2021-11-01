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В Україні оновлено карантинні зони: які регіони "почервоніли" 1 листопада

В Україні оновлено карантинні зони: які регіони "почервоніли" 1 листопада

УНІАН

"Помаранчевих" областей в Україні стало менше.

В Україні через поширення коронавірусу станом на 1 листопада вже 15 областей та місто Київ та відповідають "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Сім областей наразі є "помаранчевими", дві - "жовтими.

Про це свідчать дані МОЗ.

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 листопада

Згідно зі статистикою, у зв'язку із підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування, високим рівнем госпіталізацій і завантаженістю ліжок із киснем "червоній" зоні карантину відповідають:

  1. м. Київ
  2. Дніпропетровська,
  3. Донецька,
  4. Житомирська,
  5. Запорізька,
  6. Івано-Франківська,
  7. Київська,
  8. Луганська,
  9. Львівська,
  10. Миколаївська,
  11. Одеська, 
  12. Рівненська,
  13. Сумська,
  14. Херсонська,
  15. Хмельницька,
  16. Чернігівська області.

До "помаранчевої" зони наразі належать Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області. "Жовтими" є тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, Київ перейшов до "червоної" зони і посилює обмеження. Що заборонено від 1 листопада, читайте тут.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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