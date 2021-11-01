В Україні оновлено карантинні зони: які регіони "почервоніли" 1 листопада

В Україні оновлено карантинні зони: які регіони "почервоніли" 1 листопада

"Помаранчевих" областей в Україні стало менше.

В Україні через поширення коронавірусу станом на 1 листопада вже 15 областей та місто Київ та відповідають "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Сім областей наразі є "помаранчевими", дві - "жовтими.

Про це свідчать дані МОЗ.

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 листопада

Згідно зі статистикою, у зв'язку із підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування, високим рівнем госпіталізацій і завантаженістю ліжок із киснем "червоній" зоні карантину відповідають:

м. Київ Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська області.

До "помаранчевої" зони наразі належать Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області. "Жовтими" є тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, Київ перейшов до "червоної" зони і посилює обмеження. Що заборонено від 1 листопада, читайте тут.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Київ від сьогодні починає жити за правилами "червоної" зони | Новини України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання