В Україні оновлено карантинні зони: які регіони "почервоніли" 1 листопада

"Помаранчевих" областей в Україні стало менше.
В Україні через поширення коронавірусу станом на 1 листопада вже 15 областей та місто Київ та відповідають "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Сім областей наразі є "помаранчевими", дві - "жовтими.
Про це свідчать дані МОЗ.
Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 листопада
Згідно зі статистикою, у зв'язку із підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування, високим рівнем госпіталізацій і завантаженістю ліжок із киснем "червоній" зоні карантину відповідають:
- м. Київ
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернігівська області.
До "помаранчевої" зони наразі належать Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області. "Жовтими" є тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська.
Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, Київ перейшов до "червоної" зони і посилює обмеження. Що заборонено від 1 листопада, читайте тут.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua