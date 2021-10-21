В Україні оновлено правила перетину кордону: як тепер пройти ізоляцію через застосунок "Вдома"

В Україні оновлено правила перетину кордону: як тепер пройти ізоляцію через застосунок "Вдома"

Відтепер під час перетину кордону України невакцинованим людям потрібно буде встановити застосунок "Вдома".

Від 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила проїзду в транспорті міжміського та міжобласного сполучення. Тепер, окрім квитка, пасажиру потрібно мати "ковідні документи". Утім, оновилися правила і для тих, хто перетинає кордон. Невакцинованим людям потрібно буде встановити застосунок "Вдома".

Про це повідомляють у Мінцифри.

Відтепер застосунок "Вдома" змінює функціонал і встановлювати його потрібно буде на 72 години, до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген. Проходити контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя більше не потрібно буде.

Після того, як невакцинована особа встановила "Вдома" і здала в згаданий термін тест у застосунок має підтягнутися результат.

Тест обов’язково має бути зроблений у лабораторії, яка верифікована МОЗ. Лише після отримання негативного результату застосунок можна видалити. Якщо тест позитивний, потрібно зателефонувати сімейному лікарю.

Для реєстрації у застосунку "Вдома" потрібно буде вказати такі дані:

• прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

• серія та/або номер паспорта;

• місце самоізоляції;

• номер телефону.

За даними Мінцифри, протягом 2020 року застосунком "Вдома" скористались майже мільйон людей, які поверталися з-за кордону і проходили 14 днів самоізоляції.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо, "Укрзалізниця" від 21 жовтня відкриває на найбільших залізничних вокзалах України пункти вакцинації та експрестестування на COVID-19. Вакцинація є безкоштовною, а тест коштує 350 грн. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Від сьогодні починають діяти обмеження пасажирських перевезень між областями України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання