В Україні оновлено правила перетину кордону: як тепер пройти ізоляцію через застосунок "Вдома"

Відтепер під час перетину кордону України невакцинованим людям потрібно буде встановити застосунок "Вдома".
Від 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила проїзду в транспорті міжміського та міжобласного сполучення. Тепер, окрім квитка, пасажиру потрібно мати "ковідні документи". Утім, оновилися правила і для тих, хто перетинає кордон. Невакцинованим людям потрібно буде встановити застосунок "Вдома".
Про це повідомляють у Мінцифри.
Відтепер застосунок "Вдома" змінює функціонал і встановлювати його потрібно буде на 72 години, до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген. Проходити контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя більше не потрібно буде.
Після того, як невакцинована особа встановила "Вдома" і здала в згаданий термін тест у застосунок має підтягнутися результат.
Тест обов’язково має бути зроблений у лабораторії, яка верифікована МОЗ. Лише після отримання негативного результату застосунок можна видалити. Якщо тест позитивний, потрібно зателефонувати сімейному лікарю.
Для реєстрації у застосунку "Вдома" потрібно буде вказати такі дані:
- • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
- • серія та/або номер паспорта;
- • місце самоізоляції;
- • номер телефону.
За даними Мінцифри, протягом 2020 року застосунком "Вдома" скористались майже мільйон людей, які поверталися з-за кордону і проходили 14 днів самоізоляції.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" від 21 жовтня відкриває на найбільших залізничних вокзалах України пункти вакцинації та експрестестування на COVID-19. Вакцинація є безкоштовною, а тест коштує 350 грн.