В Україні оновлять правила перебування тварин у закладах та магазинах

В Україні планують оновити законодавство, щоб власники магазинів, кафе та ресторанів могли самі визначати, чи дозволяти відвідування закладів із тваринами, не побоюючись штрафів або юридичних наслідків.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.

Ініціатива покликана прибрати правову невизначеність і надати бізнесу більше свободи дій, зокрема в холодну пору року, коли питання гуманного ставлення до тварин стає особливо гострим.

Про підготовку змін повідомляють у Міністерстві економіки України. Наразі в країні немає єдиної загальнонаціональної заборони на перебування тварин у громадських місцях. Водночас конкретні правила часто встановлюються на місцевому рівні, що й створює суперечливу ситуацію.

Так, у столиці досі діють норми, ухвалені Київрадою ще у 2007 році. Відповідно до них, присутність тварин у магазинах, закладах харчування, медичних установах чи на спортивних об’єктах вважається адміністративним порушенням і може тягнути за собою штраф. Виняток зроблено лише для собак-поводирів, яким доступ до приміщень не може бути обмежений.

У результаті підприємці опиняються у своєрідній «сірій зоні»: з одного боку, загальнодержавної заборони немає, з іншого — місцеві правила передбачають покарання. Це змушує бізнес діяти обережно, навіть у ситуаціях, коли йдеться про елементарну допомогу тваринам.

Цієї зими соцмережі рясніли кадрами безпритульних собак, які ховалися від морозів у громадському транспорті, під’їздах або торгових приміщеннях. Багато українців намагалися бодай ненадовго пустити тварин у тепло, щоб врятувати їх від переохолодження.

Широкого розголосу набула історія з Дніпра: під час сильних морозів бездомний пес зайшов у тамбур магазину. Покупці купили йому їжу та підстилку, однак охорона змусила тварину покинути приміщення. Згодом адміністрація пояснила, що підтримує гуманне ставлення, але змушена діяти в межах чинних правил.

Саме подібні випадки й стали поштовхом до активної суспільної дискусії. Зоозахисники наголошують: мова не йде про обов’язок пускати тварин у всі заклади. Йдеться про право вибору — щоб бізнес міг самостійно ухвалювати рішення без страху санкцій.

Активісти підкреслюють, що в умовах холодів тисячі тварин на вулицях не мають шансів на виживання, і підприємці повинні мати можливість діяти людяно — як щодо безпритульних тварин, так і щодо відвідувачів із домашніми улюбленцями.

Питання вже обговорюється на рівні центральної влади. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, до діалогу залучені уряд, місцеві органи влади та представники зоозахисних організацій.

Він зазначив, що мета — чітко прописати правила перебування тварин у магазинах і закладах харчування, зокрема можливість облаштування спеціальних зон. Основний принцип майбутніх змін — автономність бізнесу. Заклади зможуть самі встановлювати умови: визначати формати доступу, запроваджувати обмеження за розміром тварин, вимоги до повідка або намордника, чи виділяти окремі простори.

Поки законодавчі зміни лише готуються, українці продовжують діяти на власний розсуд. Тварин дедалі частіше можна побачити як у великих супермаркетах, так і в невеликих магазинах, однак наразі це відбувається без чітких правил і правового захисту для бізнесу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні права та обов’язки власників собак регулюються низкою законодавчих актів, серед яких основними є Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та місцеві нормативні акти.