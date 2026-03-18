В Україні оновлять список "Доступних ліків": що зміниться

В Україні оновили перелік медикаментів, які пацієнти можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою за програмою «Доступні ліки». МОЗ додав 26 нових лікарських засобів. Відповідний наказ набирає чинності 31 березня.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Що зміниться для пацієнтів

Оновлення програми фокусується на лікуванні найбільш поширених хронічних хвороб. Від квітня перелік поповниться новими препаратами для боротьби з:

серцево-судинними захворюваннями;

діабетом;

хворобами дихальної системи.

Загалом оновлений реєстр міститиме 621 лікарський засіб, 36 найменувань медичних виробів, 32 комбіновані препарати та 59 видів інсуліну. Вже 2026 року держава збільшила бюджет на програму реімбурсації до 8,7 млрд грн (порівняно з 6,9 млрд грн торік). Це дозволить охопити лікуванням більшу кількість громадян.

Як отримати ліки безоплатно

Для того, щоб скористатися програмою, необхідно дотримуватися алгоритму:

Звернутися до лікаря первинної ланки або профільного спеціаліста. Отримати електронний рецепт. Звернутися до аптеки, яка має договір із НСЗУ (позначена наліпкою «Доступні ліки»).

Окрім цього, у МОЗ зауважили, якщо в аптеці вам безпідставно відмовляють у видачі препаратів за рецептом, звертайтеся на гарячу лінію МОЗ (0 800 505 201) або до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Нагадаємо, що з початку 2026 року стартувала програма «Скринінг здоров’я 40+», яка спрямована на раннє виявлення серцево-судинних патологій та діабету.

Ця програма дозволить виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та оцінити стан психічного здоров’я на ранніх етапах. Наразі понад мільйон українців, які народилися в перших числах року, вже отримали попередню інформацію про ініціативу в «Дії».