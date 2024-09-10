В Україні оновлять систему бронювання: відкупитися від мобілізації стане неможливо

Найближчим часом в Україні оновлять систему бронювання, за новими правилами відкупитися від мобілізації буде неможливо.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що питання справедливості у системі бронювання є пріоритетним, тому до процесу залучають військових. Він підкреслив, що економічне бронювання не зовсім відповідає принципу "воюй або працюй", який наразі обговорюється.

Шмигаль повідомив, що уряд вже затвердив новий підхід до бронювання осіб. Цей підхід включає кілька параметрів, що стосуються критичних підприємств, оборонно-промислового комплексу та дефіцитних професій. Також враховуються інші принципи, зокрема відсутність заборгованості по сплаті податків, рівень зарплати не нижче середнього по галузі та ряд інших критеріїв, що використовуються для бронювання.

Прем’єр-міністр розповів, що при вдосконаленні підходу до бронювання в контексті принципу "воюй або працюй" уряд зосереджений на вирішенні трьох основних проблем: створенні додаткових робочих місць, підвищенні рівня зарплат і поверненні українців в Україну.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення в Україні офіційно налічувалося близько 10 мільйонів працевлаштованих та 10,5 мільйона пенсіонерів.

Він повідомив, що в перші місяці вторгнення в Україні було втрачено 3,5 мільйона робочих місць. Він зазначив, що мета уряду полягає у відновленні кількості робочих місць, і після завершення війни ця кількість повинна забезпечити гідне соціальне забезпечення пенсіонерам.

Шмигаль підкреслив, що уряд працює над створенням нових робочих місць, поверненням людей в офіційну економіку, підвищенням зарплат і збільшенням податкових надходжень. Він зазначив, що ці цілі вже близькі до реалізації, зокрема, проводяться обрахунки з експертами та військовими. Ключовим принципом є те, що ніхто не має мати можливість уникнути військової служби шляхом фінансових внесків. Планується впровадження прозорих і зрозумілих правил бронювання, які передбачатимуть чітке обґрунтування, чому конкретний працівник має бронь і який внесок він робить у підтримку держави. Це будуть зміни до існуючих параметрів бронювання, а не радикальні нововведення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряд планує вжити ряд заходів для боротьби з зарплатами в "конвертах" та ухиленням від податків. Однією з ініціатив є впровадження принципу "воюй або працюй", який сприятиме забезпеченню сплати податків.

Також ми писали, що згідно з новими нормами, повістки тепер вручатимуть не лише особисто, але й через рекомендовані листи з описом вмісту.

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