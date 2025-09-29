В Україні оновили тестові білети з ПДР: що змінилося

Іспит на знання ПДР / © iStock

Головний сервісний центр МВС України оновив офіційні тестові білети для складання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Нові правила почали діяти 4 вересня 2025 року та охопили важливі теми — від технічного стану авто до дорожніх знаків, розмітки та безпеки руху.

Про це розповів автор YouTube-каналу «Світлофор UA» Віталій у своєму відеоогляді.

Згідно з наказом №180, зміни щодо тестових білетів з правил дорожнього руху торкнулися запитань, що раніше викликали суперечки через неточні формулювання або подвійні трактування. Віталій наголосив, що оновлення стали результатом зауважень і пропозицій, які надходили від користувачів.

«Головний сервісний центр звертає увагу на ті зауваження, які ми їм ставимо, і от я на каналі записував дуже багато відео про офіційні тести, які затверджені з порушенням, і бачимо, що є зворотній зв’язок, були внесені зміни», — підкреслив він.

Головні зміни в тестах з ПДР

Несправний склоочисник

Раніше правильною відповіддю на запитання про подальший рух із несправним склоочисником була — «За будь-яких обставин». Тепер уточнено: «Під час дощу або снігопаду». Віталій пояснив, що різниця полягає в умовах експлуатації — рух заборонений саме за поганої видимості.

Знак місця концентрації ДТП

Замість некоректного знака «Інша небезпека» (знак оклику) тепер використовується правильний — із чорною крапкою всередині трикутника.

Смуга для громадського транспорту

Уточнили перелік транспорту, якому дозволено рух смугою з літерою «А». Додано мопеди та мотоцикли без бокового причепа — відповідно до актуальних змін у ПДР.

Використання кондиціонера

Уточнили вплив на автомобіль: правильна відповідь тепер однозначно вказує, що кондиціонер збільшує витрату палива.

Експерт позитивно оцінив роботу сервісного центру, проте зауважив, що деякі питання з подвійними трактуваннями залишилися в білетах. Він порадив майбутнім водіям уважно користуватися актуальними матеріалами під час підготовки до іспитів.

Нагадаємо, раніше Головний сервісний центр МВС повідомив про оновлення тестових питань для складання теоретичного іспиту на права керування транспортними засобами. Зміни враховують актуальні ПДР, оновлені дорожні знаки, розмітку та основи безпечного водіння.