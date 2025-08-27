Виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років за кордон: усі деталі нового рішення Кабміну

Виїзд за кордон

В Україні оновили правила перетину державного кордону, які стосуються чоловіків та жінок.

Зокрема, Кабінет міністрів дозволив виїзд чоловікам віком 18-22 років, а також зняв обмеження на виїзд для жінок-депутаток місцевих рад.

Детальніше про нововведення — читайте у матеріалі ТСН.ua.

В Україні певній категорії чоловіків дозволили виїзд за кордон

У вівторок, 26 серпня, уряд оновив порядок перетину державного кордону.

Згідно з оновленими правилами, чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку», — розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко

Прем’єрка також додала, що рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном, проте хочуть повернутися додому.

Коментуючи рішення Кабміну, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що воно відкриває нові можливості для молоді.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

За словами Клименка, це рішення має на меті надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування та легальної роботи за кордоном. Очікується, що здобутий досвід вони зможуть використати для розвитку України.

Коли запрацюють зміни

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше заявляла, що зміни у правилах перетину держкордону для чоловіків запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови.

У середу, 27 серпня, Кабмін оприлюднив постанову № 1031, яка дозволяє безперешкодно перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 25 років під час воєнного стану.

Відповідно зміни запрацюють 28 серпня.

Постанова Кабміну № 1031 / скриншот / © скриншот

«У разі введення на території України воєнного стану, обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2 цих Правил», — йдеться у тексті документа.

Виїжджати за кордон зможуть не всі

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, діяла заборона на виїзд усіх військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, за винятком певних категорій.

Відтак в країні розширили вікову категорію для безперешкодного перетину кордону чоловіків: тепер виїжджати за кодон зможуть чоловіки віком від 18 до 22 років включно.

Однак це правило не поширюється на осіб, котрі обіймають визначені посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших державних органах.

Як зазначив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, ця категорія чоловіків може виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

«Для цієї категорії громадян, як і раніше, залишатиметься можливість перетину кордону тільки у службове відрядження», — зауважив Демченко

Які документи потрібні для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 22 років

Під час перетину державного кордону, чоловікам віком від 18 до 22 років потрібно мати при собі:

паспортний документ, що дає право на виїзд ;

військово-обліковий документ (у паперовій чи електронній формі).

«Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону, так і військово-обліковий документ (або військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти на вимогу представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України», — розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Депутати внесли на розгляд окремий законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, що має дозволити чоловікам до 25 років вільно виїжджати за кордон. Згідно з ініціативою, цим правом зможуть скористатися ті, хто не підлягає мобілізації.

Законопроєкт обґрунтовується тим, що чоловіки до 25 років не є військовозобов’язаними, тому їм слід надати можливість вільно пересуватися.

Водночас у проєкті закону парламентарі пропонують зберегти обмеження на виїзд для тих, хто досягне 25 років у поточному або наступному році.

Нардеп Федір Веніславський, який серед числа ініціаторів законопроєкту, анонсував, що його розгляд планують винести на голосування в першому читанні вже у вересні.

Виїзд жінок-посадовиць за кордон

У середу, 27 серпня, уряд дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад перетинати державний кордон під час воєнного стану. Проте зміни не стосуються депутаток, які отримують зарплатню.

«Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану», — заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністерка, що раніше жінкам-посадовицям було заборонено виїжджати за кордон навіть під час законної відпустки.

Це обмежувало їхню волонтерську діяльність і змушувало деяких депутаток відмовлятися від мандата.

Як наголосила Свириденко, нове рішення уряду має усунути ці обмеження, щоб жінки могли й надалі активно розвивати свої громади.

Водночас у МВС України нагадали, що депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної, обласної) ради — це неоплачувана діяльність. Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не пов’язані з органами місцевого самоврядування.

«Наприклад, депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон», — роз’яснили у відомстві.

Проте, якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та отримує зарплату з місцевого бюджету — то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.

Раніше командир батальйону «Дніпро 1» Юрій Береза жорстко висловився про нововведення від Кабміну. Військовий переконаний, що для перемоги над ворогом в Україні необхідна повна мобілізація всіх громадян, включно з жінками, віком від 18 років.

