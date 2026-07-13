В Україні оновили верифікацію Starlink: що зміниться

Starlink / © depositphotos.com

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В Україні оновили процедуру верифікації терміналів Starlink. Нововведення стосуються як громадян і фізичних осіб-підприємців, так і юридичних осіб.

Про зміни повідомили в сервісі «Дія».

Тепер під час реєстрації термінала необхідно вказати KIT-номер та UTID або хоча б один із цих ідентифікаторів. Крім того, користувачі отримали нові можливості: видаляти пристрої з реєстру та отримувати інформацію про вже зареєстровані термінали.

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Для юридичних осіб послуга доступна через портал «Дія». Скористатися нею можуть компанії та їхні відокремлені підрозділи, які перебувають у Єдиному державному реєстрі понад рік. Під час подання заявки потрібно зазначити KIT-номер та UTID, а за наявності — також Dish ID і номер облікового запису Starlink.

Для громадян і ФОПів верифікація здійснюється через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Під час звернення необхідно пред’явити сам термінал і надати його ідентифікаційні дані.

Що є серед нових функцій

Однією з нових функцій є те, що юридичні особи можуть самостійно видаляти термінали Starlink із реєстру через портал «Дія», а громадяни та ФОПи можуть зробити це через ЦНАП. Також бізнес отримав можливість сформувати витяг із переліком усіх своїх зареєстрованих терміналів Starlink.

Після перевірки наданої інформації термінал вносять до так званого «білого списку», що дозволяє використовувати його без будь-яких обмежень.

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Нагадаємо, раніше йшлося про те, що військово-морські сили США зіткнулися з серйозними технічними викликами через надмірну залежність від супутникової мережі Starlink.

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