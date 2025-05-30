В Україні опанують повний цикл виробництва автоматів CZ BREN 2: стали відомі терміни

Лінія складання Bren-2 в Україні / Фото: Герман Сметанін /militarnyi.com

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Український оборонно-промисловий комплекс уже за кілька місяців зможе самостійно виробляти чеські автомати CZ BREN 2.

Про це повідомляє Radio Prague з посиланням на представника компанії-розробника автомата.

У компанії Česká zbrojovka нагадали, що наразі в Україні здійснюється ліцензійне збирання цих автоматів, і вже налагоджене виробництво окремих компонентів.

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«Це вже працює. Першим кроком є монтаж і виробництво дрібних деталей. Наступний крок — повне виробництво, тобто переведення повної технології до України», — сказав агентству ČTK менеджер із зовнішніх зв’язків компанії Радек Гауерланд.

Втім, за його словами, повне виробництво автомата — надзвичайно складний процес, який потребує спеціальних технологій.

Тому ліцензований завод в Україні зможе розпочати його лише через кілька місяців.

«Точно сказати неможливо. Треба йти крок за кроком, від простіших речей до складніших», — додав він.

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Також Гауерланд зазначив, що українське підприємство зможе виготовляти десятки тисяч одиниць автоматів на рік.

Виробництво BREN 2 в Україні

Автомати компанії Česká zbrojovka збираються в Україні під брендом Sich. Проєкт передачі технологій їхнього виробництва був представлений як одна з ключових ініціатив на Першому міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1), що відбувся в Києві.

У вересні 2023 року Міністерство оборони Чехії заявило, що розгортання виробництва цієї вогнепальної зброї на українських потужностях стане одним із «флагманських» проєктів українсько-чеської співпраці.

А вже у лютому 2024 року стало відомо, що УОП уклала угоду з чеською компанією Česká zbrojovka a.s. про передачу ліцензії.

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У листопаді 2024 року в Україні стартувало ліцензійне складання автоматів Bren 2.

Станом на березень 2025 року відомо, що було збільшено виробничі потужності до 400 автоматів на добу.

Нагадаємо, виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні. Йдеться про масове виробництво ракет NASAMS, тобто про сотні.