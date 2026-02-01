В Україні оприлюднять нові інструкції щодо Starlink: деталі

Starlink

Невдовзі оприлюднять інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Так, неверифіковані термінали буде відключено.

Про це повідомляє міністр оборони України Михайло Федоров.

Деталі

Йдеться про необхідність запровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам. Згодом мають опублікувати детальні інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. У свою чергу, неверифіковані термінали буде відключено.

Федоров акцентував: процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів.

«Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців», — зазначив Федоров.

Раніше ми писали прро те, що Маск повідомив про успіхи у питанні блокування Starlink для РФ. Так, Маск заявив, що обмеження доступу до Starlink у Росії спрацювали і попросив повідомити, якщо потрібні додаткові заходи.

Міністр оборони Михайло Федоров подякував бізнесмену за підтримку.