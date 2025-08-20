ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2262
1 хв

В Україні оштрафували чоловіка через секс із дружиною

Чоловік примусив дружину зайнятись із ним сексом та поплатився у суді.

Віра Хмельницька
Чоловік примусив жінку зайнятись із ним сексом

Чоловік примусив жінку зайнятись із ним сексом / © Freepik

На Харківщині на 340 грн оштрафували чоловіка, який примусив свою дружину до сексу з ним.

Про це йдеться у постанові Лозівського міськрайонного суду Харківської області.

За даними суду, чоловік 6 серпня 2025 року примушував та вступив у статевий акт зі своєю дружиною, хоча жінка не хотіла цього робити.

Потерпіла викликала поліцію і правоохоронці склали відповідний протокол. Чоловіка звинуватили у домашньому насильстві сексуального характеру.

Обвинувачений на засідання суду не прийшов, а тому справу розглядали без його присутності.

Чоловіка визнали винним за ч.1 ст.173-2 КУпАП. Його оштрафували на 340 грн. Також житель Харківщини повинен сплатити 605 грн судового збору.

Постанова суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

