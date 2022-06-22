В Україні особам, які втратили родичів у війні, можуть дати відстрочення від призову

В Україні особам, які втратили родичів у війні, можуть дати відстрочення від призову

Українці, які втратили близьких родичів внаслідок повномасштабної війни, можуть отримати відстрочку від призову під час загальної мобілізації.

Відповідний законопроєкт зареєструвати у Верховній Раді сьогодні, 22 червня.

Текст проєкту оприлюднили на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №7481 метою документа є розширення списку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

Зокрема, йдеться про громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Слід зазначити, що близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Зазначимо, за словами речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника, мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, які здійснюють оборону держави. Розбивати мобілізацію в Україні на якісь хвилі та етапи - недоцільно.

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