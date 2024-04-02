В Україні остаточно скасували статус "обмежено придатний" до військової служби: деталі

Військовозобов'язані чоловіки, які отримали під час проходження ВЛК висновок "обмежено придатний", повинні будуть заново пройти медичний огляд.

Сьогодні, 2 квітня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10313 про забезпечення прав військовослужбовців та поліціянтів на соціальний захист.

Документ зокрема передбачає скасування поняття "обмежено придатний" до служби в лавах Сил оборони.

Тепер чоловіки, які, за висновками ВЛК, раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медогляд протягом дев’яти місяців після набуття чинності закону. Їх визнають або придатними, або непридатними – відповідно до стану здоров'я.

"Ті люди, які отримували висновок ВЛК як "обмежено придатні", пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не видаватиме такий висновок", – пояснювала раніше заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Нагадаємо, що Верховна Рада України статус "обмежено придатний" скасувала 21 березня, після чого закон відправили на підпис до президента.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про те, хто повинен повторно пройти ВЛК.

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