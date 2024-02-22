В Україні падають показники народжуваності: у МОЗ повідомили невтішні цифри

Українським медикам невідомо, скільки українок народили за кордоном після повномасштабного вторгнення.

Повномасштабне вторгнення Росії призвело до кризи народжуваності в Україні, показники якої падають ще від 2013 року приблизно на 7% щороку.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя та Національній службі здоровʼя України у коментарі Укрінформу.

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За інформацією МОЗ, 2023 року щомісяця в середньому народжувалося близько 16 100 дітей. До повномасштабного вторгнення кількість немовлят коливалась у межах 21 000–23 000 щомісяця.

В НСЗУ зазначили, що 2023 року було зафіксовано 176 981 проведення пологів, а до електронної системи охорони здоровʼя внесено дані про 178 128 дітей.

Для порівняння:

2021 року в Україні зафіксували 256 814 пологів, а кількість народжених дітей (про яких внесені дані в ЕСОЗ) склала 259 895 ;

в Україні зафіксували пологів, а кількість народжених дітей (про яких внесені дані в ЕСОЗ) склала ; 2022 року в Україні зафіксували 190 393 пологів, офіційно народилася 192 691 дитина.

Скільки українок народили за кордоном після повномасштабного вторгнення, у Національній службі здоровʼя України повідомити не змогли.

"Така фіксація не є можливою, оскільки електронна система охорони здоровʼя діє лише на території України і з нею працюють тільки українські лікарі", - зазначили в НСЗУ.

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