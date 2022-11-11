В Україні пануватиме антициклон Charly: якою буде погода вихідними, 12-13 листопада

Субота та неділя будуть хмарними з проясненнями.

Вихідними, 12-13 листопада, в Україні ще триматиметься доволі тепла та суха погода, а від понеділка вже очікується похолодання.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 12 листопада в країні буде сухо. У центральних, південних та Донецькій областях вночі та вранці туман, на решті території місцями. Вітер західний, 5-10 м/с, у північно-східних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У неділю, 13 листопада, буде також без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, північний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, на півдні Одещини до 15°.

У Києві вихідними, 12-13 листопада, опади також не передбачаються. Температура у суботу, 12 листопада, вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°, 13 листопада вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

Як повідомляє Наталія Діденко, від понеділка-вівторка до України прийде похолодання, а субота та неділі будуть ще теплими.

"12-13 листопада в Україні антициклон Charly зумовить суху, бездощову, безсніжну погоду в усіх наших областях", - прогнозує синоптикиня.

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Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що від середини листопада до України прийде різке похолодання. За його прогнозом, у другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як недивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини й морози до -2-4 градусів вдень.

Народний синоптик Володимир Деркач також говорить про холодний останній місяць осені. За його прогнозом, від середини листопада в Україні очікуються мороз і навіть сніг. Водночас синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що листопад цього року навпаки, ймовірно, буде теплим.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше.

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