В Україні пануватиме суха і тепла погода: прогноз погоди на 1 травня

Перший день травня в Україні буде дуже теплим і без опадів. Вдень повітря прогріється до 25° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5-10 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме 6-11° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть + 20-25°.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та в столиці буде малохмарно. Також без опадів. Вітер північно-східний , 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря - 6-11° тепла вночі, вдень підніметься +20-25°. В Києві вночі температура становитиме 8-10° тепла, вдень — +22-24°.

Нагадаємо, синоптики повідомили, чи можливі ще заморозки і чого очікувати на Великдень. Зокрема, Український гідрометцентр повідомляє, що прийдешній травень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Метеорологічне літо настане у другій декаді.

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