В Україні пенсії суддів зросли до майже 100 тис. грн: скільки отримують пересічні українці

В Україні 3743 судді у відставці отримують середню пенсію в розмірі майже 100 тис. грн.

В Україні за рік пенсії суддів збільшились майже на 5 тис. грн і тепер становлять 99,5 тис. грн. Водночас середня пенсія пересічних українців збільшилась лише на 810 грн і з жовтня минулого року по жовтень поточного року зросла з 4539 до 5350 грн.

Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на дані Пенсійного фонду.

Так, судді на заслуженому відпочинку одержують довічну виплату, яка є аналогом пенсії. Станом на жовтень 2023 року середній розмір такої виплати становить 99 597 грн. Водночас українці, які вийшли на пенсію за віком, в середньому отримують 5230 грн, а ті, хто отримав пенсію з вислуги років, — близько 9635 грн.

Загалом витрати на пенсії в Україні становлять 10 млн 539 тис. грн. За рік (з жовтня до жовтня) кількість пенсіонерів зменшилася на 187 тис. осіб. До повномасштабної війни такого значного скорочення кількості пенсіонерів в Україні не було.

Крім того, частина пенсіонерів продовжує працювати на заслуженому відпочинку. Нині це приблизно 2,7 млн людей.

Водночас пенсії у розмірі понад 10 тис. грн отримує лише 741 тис. українців на заслуженому відпочинку. Серед таких осіб середній розмір виплати становить 14,7 тис. грн. Сюди ж потрапляють і 3743 судді у відставці зі своїми середніми пенсіями у 99,5 тис. грн.

Нагадаємо, у Міністерстві соцполітики відповіли, як зростуть виплати пенсій 2024 року.

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