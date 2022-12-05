Де в Україні немає світла після масованих ракетних ударів 5 грудня: коли відновлять

Аварійні відключення поза графіками застосовано майже по всій Україні.

Після російських ракетних ударів по Україні ввечері в понеділок, 5 грудня, спостерігаються перебої з електропостачанням. Аварійні відключення світла запроваджені майже в усіх областях.

Про це повідомляють ДТЕК, НЕК "Укренерго" та обленерго.

В національній енергетичній компанії попереджають, що внаслідок обстрілів критичної інфраструктури частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. Крім того, морози у найближчу добу зумовлять збільшення дефіциту електроенергії в системі.

Наразі першочергово світло подається у лікарні, водоканали та котельні.

Яка ситуація зі світлом в областях

Аварійні відключення станом на 20:30 застосовані у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій, Кіровоградській, Сумській, Одеській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Дізнатися, яка ситуація із електропостачанням у вашому регіоні, можна за посиланням:

Нагадаємо, російська армія 5 грудня завдала масованого ракетного удару по Україні. Ракети поцілили в об'єкти інфраструктри та житлові будинки. Є загиблі. Енергетики працюють над відновленням електропостачанням.

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