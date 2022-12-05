Де в Україні немає світла після масованих ракетних ударів 5 грудня: коли відновлять

Аварійні відключення поза графіками застосовано майже по всій Україні.
Після російських ракетних ударів по Україні ввечері в понеділок, 5 грудня, спостерігаються перебої з електропостачанням. Аварійні відключення світла запроваджені майже в усіх областях.
Про це повідомляють ДТЕК, НЕК "Укренерго" та обленерго.
В національній енергетичній компанії попереджають, що внаслідок обстрілів критичної інфраструктури частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. Крім того, морози у найближчу добу зумовлять збільшення дефіциту електроенергії в системі.
Наразі першочергово світло подається у лікарні, водоканали та котельні.
Яка ситуація зі світлом в областях
Аварійні відключення станом на 20:30 застосовані у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій, Кіровоградській, Сумській, Одеській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
Дізнатися, яка ситуація із електропостачанням у вашому регіоні, можна за посиланням:
- Київ
- Київська область
- Харків
- Одеса
- Львів
- Херсон
- Вінниця
- Запоріжжя
- Чернігів
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницький
- Луцьк
- Тернопіль
- Кропивницький
- Житомир
- Суми
- Черкаси
- Миколаїв
- Чернівці
- Рівне
- Івано-Франківськ
Нагадаємо, російська армія 5 грудня завдала масованого ракетного удару по Україні. Ракети поцілили в об'єкти інфраструктри та житлові будинки. Є загиблі. Енергетики працюють над відновленням електропостачанням.
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