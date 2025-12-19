В Україні перед Новим роком активізувалися шахраї: як не стати жертвою

Оренда житла / © iStock

Напередодні різдвяно-новорічних свят ринок нерухомості переживає справжній бум, чим активно користуються зловмисники.

Про це йдеться в телеграм-каналі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Шахраї розміщують в інтернеті привабливі пропозиції про оренду затишних будинків або квартир за цінами, що значно нижчі за ринкові. Після отримання передоплати «власники» просто зникають, залишаючи людей без грошей та відпочинку.

Фотографії зазвичай крадуть із зарубіжних сайтів або готельних порталів.

Інша схема стосується довгострокової оренди: зловмисник сам винаймає житло на кілька днів, а потім представляється власником і «здає» його іншим на пів року.

Взявши оплату за перший і останній місяці, він зникає ще до того, як з’явиться справжній господар.

Як не потрапити на гачок

Експерти наполегливо радять дотримуватися простих кроків перед тим, як переказувати будь-які кошти:

Жодної передчасної оплати. Ніколи не надсилайте гроші на карту до перегляду житла та підписання договору. У разі довгострокової оренди договір є обов’язковим.

Перевірка візуального контенту. Використовуйте пошук Google Images. Якщо фото «затишної квартири у Львові» зустрічаються в оголошеннях для Варшави чи Праги — перед вами шахрай.

Аналіз ціни та адреси. Занадто низька вартість має не приваблювати, а насторожувати. Також перевіряйте адресу на картах: часто аферисти вказують неіснуючі номери будинків або адреси офісних центрів.

Оцініть акаунт орендодавця на платформі оголошень. Якщо профіль створений лише тиждень тому, має закриті коментарі або підозріло малу кількість підписників — це тривожний сигнал.

Пам’ятайте: фото паспорта чи документів на житло, які надсилають у месенджерах, не є гарантією безпеки. У сучасному світі підробити цифрову копію документа можна за лічені хвилини.

Нагадаємо, у Києві псевдопрацівник банку ошукав 75-річного пенсіонера, заволодівши його 64 тис. грн через схему «вішингу» з використанням SIP-телефонії для підміни номера. Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру одразу у двох злочинах.