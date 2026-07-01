В Україні переглянули бронювання працівників: які три ключові зміни запровадили

Бронювання / © ТСН

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Кабінет Міністрів України змінив правила бронювання працівників критично важливих підприємств від мобілізації. Головні нововведення стосуються підвищення вимог до заробітних плат, оновлення галузевих критеріїв та ліквідації маніпуляцій із квотами сумісників.

Про це повідомив міністр економіки України Олексій Соболєв під час виступу у Верховній Раді.

Бронювання працівників — що зміниться

«Бронювання постійно перебуває в фокусі уваги уряду. Важливо, що бронювання має забезпечити виважений, справедливий підхід та врахувати при цьому потреби Збройних сил в людському ресурсі», — зазначив Соболев.

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За словами урядовця, підходи до бронювання не переглядали від грудня 2024 року. В умовах повномасштабної війни це надто тривалий період, зважаючи на зростання кількості заброньованих та потреби армії. Тому в червні Кабмін ухвалив відповідну постанову.

Олексій Соболєв зазначив, що для отримання статусу критично важливого підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям. Два з них тепер є обов’язковими для всіх: відсутність заборгованості зі сплати податків та рівень середньої зарплати.

Через зростання середніх окладів по країні зарплатний поріг підвищили до трьох мінімальних заробітних плат — 25 900 гривень. Водночас для прифронтових регіонів норму залишили незмінною — не нижче 21 600 гривень. Третій критерій компанії обирають самостійно. Наприклад, сума сплачених податків понад 1,5 мільйона гривень на рік або річна валютна виручка понад 32 мільйони євро.

Які критерії та терміни для бронювання

Окрім цього, держава переглядає вимоги до підприємств, щоб статус «критично важливих» мали лише ті, хто дійсно працює на оборону чи економіку. Самі вимоги стали значно суворішими. Наприклад, раніше виробникам протезів достатньо було забезпечити протезами 50 людей на рік, а тепер — щонайменше 300.

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Нові правила зачеплять приблизно кожне п’яте підприємство (20%) — їм доведеться подавати документи заново, про що їх попередять. Для решти 80% компаній усе буде простіше: їм потрібно лише до 10 серпня надіслати податковий звіт і довідку про середню зарплату працівників за останній місяць.

Облік сумісників

Ще одне нововведення стосується розрахунку квот для працівників, які працюють за сумісництвом.

«Раніше такі працівники могли враховуватися у квоті бронювання одночасно на кількох підприємствах. Це створювало можливість для маніпулювання лімітами й збільшення квоти, з якої враховувалось 50% на бронювання. Ми прибрали цю можливість, бо це було несправедливо», — зазначив Соболев.

Відтепер сумісників рахуватимуть у квоті лише за одним місцем роботи — там, де строк трудових відносин є найбільшим. Підприємства, у яких через нові правила обліку буде перевищено ліміт заброньованих, отримають відповідні сповіщення. Вони матимуть тиждень, щоб привести кількість заброньованих працівників у відповідність до оновленої квоти.

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