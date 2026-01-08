В Україні переглянули критичну інфраструктуру: хто залишиться зі світлом

Енергетика

В Україні завершили перевірку виконання урядового рішення щодо перегляду списків об’єктів критичної інфраструктури. За результатами інспекції, об’єкти, які втратили пільговий статус, уже переведені на загальні графіки погодинних відключень.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, завдяки цьому кроку вдалося вивільнити та додати до загальної енергомережі 911 МВт електричної потужності.

«Обʼєкти, які були виключені зі списків, вже переведені на загальні графіки відключень. Завдяки цьому рішенню, попри суттєве зниження температури цього тижня, вдалося стабілізувати збільшення черг графіків відключень», — зазначила Юлія Свириденко.

Також додала, що в уряді очікують, що подальше виконання цього рішення дозволить ще більше наростити показник доступної потужності в мережі. Водночас Свириденко наголосила, що перегляд списків не стосується соціально важливих установ та стратегічного сектору.

«Додатково звернули увагу на те, що рішення не стосується шкіл, лікарень, інших обʼєктів життєзабезпечення та об’єктів ОПК у списках критичної інфраструктури», — зазначає Юлія Свириденко.

Нагадаємо, через удари по енергосистемі уряд переглянув списки критичних об’єктів. Лікарні, школи та оборонні підприємства залишаться зі світлом, а частина споживачів буде виключена з переліку. Вивільнену електроенергію спрямують населенню.

Також в усіх регіонах Україні у п’ятницю, 9 січня, запроваджують графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.