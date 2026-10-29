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В Україні переглянули правила щодо укриттів для бізнесу під час тривоги: які зміни готують
Кабмін змінив правила облаштування укриттів для бізнесу.
В Україні Кабмін оновлює правила роботи бізнесу під час «жовтого» рівня тривоги та надає додатковий час на облаштування укриттів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
За словами очільника уряду, відповідні зміни до чинного порядку вже представили бізнес-асоціаціям.
«Пріоритет, як і раніше, — безпека людей. Водночас ми продовжуємо дію постанови, бо не можемо допустити зупинки економіки та життєдіяльності країни», — наголосив очільник уряду.
За словами Сергія Корецького, зміни ініціювали ще два місяці тому. Проте багато підприємств так і не почали виконувати базові вимоги безпеки, тому правила вирішили оновити.
Зокрема, урядові рішення передбачають три ключові зміни. По-перше, бізнесу надають більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів, зокрема для закупівлі мобільних конструкцій.
«Відтермінування не означає скасування вимог. Безпека людей має бути в пріоритеті. Це може бути найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття», — підкреслив прем’єр-міністр.
По-друге, вимоги до укриттів залежатимуть від кількості людей — працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на об’єкті. Деталі про ці норми згодом нададуть Мінекономіки та МВС.
По-третє, дозволено використання укриттів поруч із підприємством. Захисна споруда не обов’язково має розташовуватися на власній території бізнесу — можна користуватися сусіднім укриттям достатньої місткості, якщо люди чітко знають, де воно знаходиться.
До 4 березня військові адміністрації зберуть дані про виконання вимог, після чого уряд ухвалить подальші рішення.
«Окремо дякую підприємцям, які вже подбали про безпеку людей і зробили для цього максимум можливого. Саме так має бути», — підсумував Сергій Корецький.
Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт для посилення контролю за укриттями та забезпечення вільного доступу до них під час війни. Документ пропонує заборонити будь-яку комерційну, господарську чи культурну діяльність у сховищах, а власникам надати право розривати договори оренди таких приміщень.