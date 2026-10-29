ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
2 хв

В Україні переглянули правила щодо укриттів для бізнесу під час тривоги: які зміни готують

Кабмін змінив правила облаштування укриттів для бізнесу.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Укриття

Укриття / © Associated Press

В Україні Кабмін оновлює правила роботи бізнесу під час «жовтого» рівня тривоги та надає додатковий час на облаштування укриттів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За словами очільника уряду, відповідні зміни до чинного порядку вже представили бізнес-асоціаціям.

«Пріоритет, як і раніше, — безпека людей. Водночас ми продовжуємо дію постанови, бо не можемо допустити зупинки економіки та життєдіяльності країни», — наголосив очільник уряду.

За словами Сергія Корецького, зміни ініціювали ще два місяці тому. Проте багато підприємств так і не почали виконувати базові вимоги безпеки, тому правила вирішили оновити.

Зокрема, урядові рішення передбачають три ключові зміни. По-перше, бізнесу надають більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів, зокрема для закупівлі мобільних конструкцій.

«Відтермінування не означає скасування вимог. Безпека людей має бути в пріоритеті. Це може бути найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття», — підкреслив прем’єр-міністр.

По-друге, вимоги до укриттів залежатимуть від кількості людей — працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на об’єкті. Деталі про ці норми згодом нададуть Мінекономіки та МВС.

По-третє, дозволено використання укриттів поруч із підприємством. Захисна споруда не обов’язково має розташовуватися на власній території бізнесу — можна користуватися сусіднім укриттям достатньої місткості, якщо люди чітко знають, де воно знаходиться.

До 4 березня військові адміністрації зберуть дані про виконання вимог, після чого уряд ухвалить подальші рішення.

«Окремо дякую підприємцям, які вже подбали про безпеку людей і зробили для цього максимум можливого. Саме так має бути», — підсумував Сергій Корецький.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт для посилення контролю за укриттями та забезпечення вільного доступу до них під час війни. Документ пропонує заборонити будь-яку комерційну, господарську чи культурну діяльність у сховищах, а власникам надати право розривати договори оренди таких приміщень.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie