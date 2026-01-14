- Дата публікації
В Україні переглянуть правила щодо комендантської години — деталі
Правила комендантської години в Україні змінять через люті морози.
В Україні переглянуть правила щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на нараді щодо надзвичайних обставин в енергетиці України.
Зеленський заявив, що доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди.
«У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу — можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі», — зазначив він.
Чи стосуваметься зміна правил комендантської лише Києва, чи решти міст, де вкрай загрозива ситуація в енергетиці, чи всієї України — Зеленський не уточнив.
Крім того, глава держави доручив збільшити кількість пунктів незламності у Києві та провести перевірку наявних.
Також Міносвіти і місцева влада має надати пропозиції щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.