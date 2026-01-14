ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

В Україні переглянуть правила щодо комендантської години — деталі

Правила комендантської години в Україні змінять через люті морози.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
В Україні переглянуть правила щодо комендантської години — деталі

© ТСН.ua

В Україні переглянуть правила щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на нараді щодо надзвичайних обставин в енергетиці України.

Зеленський заявив, що доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди.

«У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу — можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі», — зазначив він.

Чи стосуваметься зміна правил комендантської лише Києва, чи решти міст, де вкрай загрозива ситуація в енергетиці, чи всієї України — Зеленський не уточнив.

Крім того, глава держави доручив збільшити кількість пунктів незламності у Києві та провести перевірку наявних.

Також Міносвіти і місцева влада має надати пропозиції щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie