В Україні переглянуть правила щодо комендантської години на час надзвичайно холодної погоди.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на нараді щодо надзвичайних обставин в енергетиці України.

Зеленський заявив, що доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди.

«У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу — можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі», — зазначив він.

Чи стосуваметься зміна правил комендантської лише Києва, чи решти міст, де вкрай загрозива ситуація в енергетиці, чи всієї України — Зеленський не уточнив.

Крім того, глава держави доручив збільшити кількість пунктів незламності у Києві та провести перевірку наявних.

Також Міносвіти і місцева влада має надати пропозиції щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.