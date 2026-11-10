В Україні переписали правила пільгового проїзду: що тепер буде з безкоштовними поїздками

Автобус (ілюстративне фото)

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В Україні змінюють систему пільгового проїзду в громадському транспорті. Замість звичного пред'явлення посвідчень пасажири зможуть користуватися банківськими картками, на які нараховуватимуть кошти для оплати поїздок. Реформа також передбачає електронні квитки та новий механізм компенсацій перевізникам.

Деталі розповідає “Судово-юридична газета”.

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Верховна Рада 10 листопада ухвалила в цілому законопроєкт №5651-2 щодо пільг на проїзд та інших соціальних гарантій. Рішення підтримали 235 народних депутатів.

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Документ передбачає поступовий перехід до адресної грошової допомоги та створення єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Як тепер працюватиме пільговий проїзд

Як раніше пояснювали в Міністерстві розвитку громад та територій, нова система дозволить пільговикам оплачувати поїздки за допомогою звичайних банківських карток.

На картку людини, яка має право на пільгу, нараховуватимуть кошти для проїзду. Під час посадки достатньо буде прикласти її до валідатора. Система автоматично зафіксує поїздку, а перевізник отримає оплату.

Також передбачено використання електронних квитків у містах, де працюватиме відповідна система обліку.

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У міністерстві наголошували, що чинні пільги не скасовують і не скорочують. Змінюється насамперед спосіб їх надання та компенсації вартості поїздок.

Хто оплачуватиме проїзд пільговиків

Фінансування розподілять між державним і місцевими бюджетами.

Зокрема, проїзд ветеранів війни передбачено оплачувати коштом держави. Для інших категорій громадян витрати покриватимуть місцеві громади залежно від їхніх фінансових можливостей. Окремі пільги фінансуватимуть відповідні державні органи.

При цьому громади зможуть самостійно визначати обсяг гарантій для окремих категорій пільговиків, за винятком ветеранів.

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Коли запрацює нова система

Реформу впроваджуватимуть поступово. Перехідний період передбачений до 1 липня 2028 року, тож нові правила не почнуть одночасно діяти в усьому транспорті одразу після ухвалення закону.

За цей час необхідно встановити валідатори та інше обладнання, підключити перевізників до єдиної системи, визначити її операторів і зареєструвати пільговиків.

За попередніми оцінками Мінрозвитку, лише створення автоматизованої системи коштуватиме щонайменше 60 млн грн протягом двох років. Остаточна сума може бути більшою.

Очікується, що нові правила допоможуть точніше обліковувати пільгові поїздки, забезпечити прозорі компенсації перевізникам і зменшити кількість конфліктів між водіями та пасажирами.

Ціни на проїзд в Україні та пільги у 2026 році: останні новини

Нагадаємо, у Києві вартість проїзду в окремих маршрутках зросла до 30 гривень. Нові тарифи запровадили на маршрутах №503 (від метро «Червоний Хутір» до вулиці Митрополита Шептицького) та №202 (від метро «Святошин» до вулиці Академіка Булаховського). Перевізники пояснюють подорожчання зростанням витрат на пальне й обслуговування транспорту.

Водночас президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва. Ініціатива пов'язана з необхідністю забезпечити перевезення пасажирів у разі перебоїв у роботі метро або пошкодження мостів через Дніпро. Терміни запровадження та умови безкоштовного проїзду наразі не визначені.

Однак мер столиці Віталій Кличко розкритикував цю пропозицію, звернувши увагу на брак водіїв і питання фінансування. За його словами, місто може додатково випустити 25 автобусів, але для цього потрібно щонайменше 50 водіїв. А щоб повноцінно замінити метро за кількістю перевезених пасажирів, Києву знадобилося б до 1020 автобусів.

Кличко також наголосив, що навіть за наявності додаткового транспорту автобуси не зможуть забезпечити таку саму регулярність руху, як метро, через затори на столичних дорогах.

У Києві змінили рух мостами після російської атаки

Також нагадаємо, у ніч проти 7 листопада російські війська вдарили по Північному мосту в Києві. За словами президента Володимира Зеленського, із шести випущених балістичних ракет чотири влучили в переправу. Було пошкоджено дорожнє покриття, тролейбусну мережу та лінії електропередавання.

Від 9 листопада у столиці запровадили резервні схеми руху, щоб зменшити затори та забезпечити сполучення між берегами Дніпра. На Північному мосту передбачили відновлення руху громадського транспорту з лівого берега на правий, а у зворотному напрямку — також легкових автомобілів. Вантажівки скеровують через Подільський міст.

Крім того, на мосту Патона запроваджують реверсивний рух: від 7:00 до 10:00 додаткова смуга працюватиме в напрямку правого берега, а від 16:00 до 20:00 — лівого. На Південному мосту вантажний транспорт із лівого берега на правий спрямовуватимуть через Дарницький міст.

Для регулювання транспортних потоків і зменшення заторів у Києві також збільшили кількість поліцейських патрулів.

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