В Україні переписали ціни на оренду квартир: де житло pдорожчало найбільше

В Україні суттєво змінилися ціни на оренду житла. За рік вартість зйому 1-кімнатних квартир у більшості міст зросла, а в окремих регіонах — навпаки знизилася. Найдорожче орендувати житло нині на заході країни та в Києві, тоді як у прифронтових областях ціни залишаються найнижчими.

Станом на 17 січня 2026 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні продовжує зростати.

Найвищі ціни на оренду зафіксовані в Ужгороді — у середньому 21,8 тис. грн на місяць, що на 15% більше, ніж торік. Також у трійці найдорожчих міст — Львів (18 тис. грн) та Київ (17 тис. грн).

Помітне здорожчання житла відбулося і в центральних регіонах. Зокрема, у Житомирі ціни зросли одразу на 33%, у Черкасах — на 23%, у Вінниці — на 17%.

Водночас на сході та півдні країни оренда залишається відносно дешевою. У Харкові середня ціна становить близько 5 тис. грн, у Запоріжжі та Миколаєві — по 6 тис. грн. У Сумах зафіксовано падіння вартості оренди на 27% — до 5,5 тис. грн.

У низці регіонів, зокрема в Херсоні, Донецьку, Луганську та в тимчасово окупованому Криму, повноцінних даних про ринок оренди наразі недостатньо.

Експерти пояснюють зростання цін внутрішньою міграцією, дефіцитом житла в безпечніших регіонах та загальним подорожчанням витрат на утримання нерухомості.

