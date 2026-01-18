ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
459
2 хв

В Україні переписали ціни на оренду квартир: де житло pдорожчало найбільше

Найвища вартість оренди однокімнатної квартири у Києві та на Заході України.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Оренда житла

Оренда житла / © iStock

В Україні суттєво змінилися ціни на оренду житла. За рік вартість зйому 1-кімнатних квартир у більшості міст зросла, а в окремих регіонах — навпаки знизилася. Найдорожче орендувати житло нині на заході країни та в Києві, тоді як у прифронтових областях ціни залишаються найнижчими.

Про це повідомляє ЛУН.

Деталі

Станом на 17 січня 2026 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні продовжує зростати.

Найвищі ціни на оренду зафіксовані в Ужгороді — у середньому 21,8 тис. грн на місяць, що на 15% більше, ніж торік. Також у трійці найдорожчих міст — Львів (18 тис. грн) та Київ (17 тис. грн).

Помітне здорожчання житла відбулося і в центральних регіонах. Зокрема, у Житомирі ціни зросли одразу на 33%, у Черкасах — на 23%, у Вінниці — на 17%.

Водночас на сході та півдні країни оренда залишається відносно дешевою. У Харкові середня ціна становить близько 5 тис. грн, у Запоріжжі та Миколаєві — по 6 тис. грн. У Сумах зафіксовано падіння вартості оренди на 27% — до 5,5 тис. грн.

У низці регіонів, зокрема в Херсоні, Донецьку, Луганську та в тимчасово окупованому Криму, повноцінних даних про ринок оренди наразі недостатньо.

Експерти пояснюють зростання цін внутрішньою міграцією, дефіцитом житла в безпечніших регіонах та загальним подорожчанням витрат на утримання нерухомості.

Раніше ми розповідали про те, що купівля квартири — це не просто фінансове рішення. Йдеться про стиль життя, безпеку та плани на майбутнє.

Що краще обрати: оренду житла чи інвестицію у власну квартиру? Так, є п’ять ключових питань, які варто собі поставити перед тим ухваленням рішення. І у цьому процесі слід бути максимально відвертим та зваженим.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

459
