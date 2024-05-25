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В Україні перерахують пенсії від 1 червня: хто не отримає додаткових 1 000 грн

В Україні перерахують пенсії від 1 червня: хто не отримає додаткових 1 000 грн

Пенсії в Україні / Фото: ТСН

Після перерахунку щомісячна надбавка буде 333 грн.

Від 1 червня відбудеться перерахунок пенсій в Україні, однак не усім. Хто виконав у квітні певні умови, можуть розраховувати на доплату майже у розмірі 1 000 грн.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Зазначається, що перехунок проведуть заднім числом та лише тій категорії пенсіонерам, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку та хто одержує пенсію у розмірі 5842 грн.

На перерахунок пенсії мають право у квітні ті, хто виконав умови:

  • продовжили працювати після призначення пенсії;
  • за час роботу отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

За наявності 35 років стажу щомісячна надбавка буде 333 грн. Так як перерахунок відбудеться із запізненням, то у червні виплатять додаткові кошти за квітень і травень. Відповідно, пенсія у червні збільшиться на 1000 грн, а далі виплачуватимуть щомісяця по 6175,1 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, як розрахувати пенсію та які виплати будуть за мінімальної зарплати.

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