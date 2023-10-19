В Україні переселенця змусили повернути всю соціальну допомогу від держави: що сталось

У Дніпропетровській області чоловіка змусили повернути державі 30 000 грн, які він отримав як переселенець. Він оформив допомогу, проте через місяць повернувся назад.

Про це йдеться у вироку Томаківського районного суду Дніпропетровської області.

У чому звинуватили чоловіка

За даними суду, чоловік у жовтня 2022 року перебував у селищі Томаківка Нікопольського району Дніпропетровської області. Там невідомий запропонував йому отримати "легкі гроші" та дав поради, як це зробити.

Після цього підозрюваний звернувся до Центру надання адміністративних послуг Томаківської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області, де заповнив заяву про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи. Проте чоловік прожив на новому місці проживання лише місяць та у листопаді 2022 року повернувся назад, не повідомивши про це соціальні служби.

Чоловіка звинуватили у тому, що він від жовтня 2022 року до серпня 2023 року отримував соціальну допомогу від держави, як внутрішньо переміщена особа, хоча таким не був. Загалом йому виплатили 30 000 грн.

Що сказав підозрюваний

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що певний час проживав у селищі Томаківка, де оформився, як внутрішньо переміщена особа. Проте згодом повернувся до Марганця та не повідомив про це соціальні служби. Чоловік підтвердив, що отримав від держави 30 000 грн.

Представники соціальних служб підтримали цивільний позов про повернення державі коштів.

Свідчення підозрюваного та потерпілої

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 190 КК України та засудив до 2 років позбавлення волі. Згодом суд замінив цей термін на один рік іспитового.

Також він повинен повернути державі 30 000 грн соціальної допомоги.

Нагадаємо, хто із переселенців з травня не буде отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи.

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