В Україні перевіряють виші: значну частину студентів-чоловіків можуть відрахувати

Студенти / © УНІАН

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В Україні тривають перевірки у більш ніж 100 вишах, метою яких є з’ясувати, чи дійсно там навчаються чоловіки віком від 25 років.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю ZN.ua.

За його словами, після весняної сесії значна частина студентів-чоловіків може бути відрахована.

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Він розповів, що наразі більш ніж 100 вишах триває перевірка, яка має на меті з’ясувати, чи дійсно там навчаються чоловіки віком від 25 років.

«Треба сказати, що в нас є величезна кількість чоловіків віком від 25 років, які на сьогодні зрозуміли, що освіта — це та річ, якою вони не скористалися, коли їм було по вісімнадцять, і зараз повернулися до цього питання й часто є зразковими студентами. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб вони далі розвивалися. Адже це і є майбутній людський капітал нашої країни», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт, який має на меті позбавити можливості використовувати освіту як спосіб ухилення від мобілізації.