В Україні перевірять 50 вишів і коледжів через рекордний наплив студентів віком 25+

Чому 250 тисяч українців раптом вирішили стати студентами, і скільки з них відрахують / © ТСН.ua

Реклама

В Україні плануєють перевірити ще близько 50 коледжів та закладів вищої освіти, де зафіксовано аномальне зростання кількості новоспечених студентів віком понад 25 років.

Про це розповів голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак, передає «Укрінформ».

«Ми продовжуємо такі перевірки. До кінця року планується провести кілька перевірок, а на початку наступного навчального року робота триватиме. Ми запланували ще 50 коледжів і закладів вищої освіти перевірити. А скільки може бути відраховано? Побачимо за результатами», — сказав Гурак.

Реклама

За його словами, зараз основна увага служби зосереджена на коледжах, оскільки Міністерство освіти та Верховна Рада обмежили вступ до університетів потенційних ухилянтів. Тож більшість абітурієнтів старшого віку обирають саме коледжі.

За словами Гурака, загалом уже відраховано близько 50 000 студентів.

Він порівняв, що традиційно до війни упровдовж багатьох років в українських закладах освіти стабільно навчалося близько 30 тисяч студентів віком понад 25 років. Це стосувалося всіх форм — фахової передвищої освіти, вищої, другої вищої, а також аспірантури.

Нині таких студентів налічується уже 250 тисяч. Через це і були ініційовані перевірки.

Реклама

«Тобто ми говоримо про те, що на 220 тис. студентів збільшився контингент в умовах війни», — додав Гурак.

Зауважимо, що здобувати освіту у коледжі йдуть переважно після 9 класу у 15-16-річному віці. Рідше — після 11-го. Навчання у коледжах — чотири роки. Тобто є підозра, що усі студенти-чоловіки старше 25 років у таких навчальних закладах ймовірно є «здобувачами» не освіти, а відстрочки від мобілізації.

Раніше повідомлялося, що після ухвалення постанови про дозвіл на виїзд за кордон хлопцям 18–22 років студенти дедалі частіше беруть «академку», щоб виїхати з України.

Також повідомлялося, що у Луцьку відрахували понад 1000 студентів-чоловіків.

Реклама

Нагадаємо, ректорка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова закликала прирівняти дистанційну форму навчання в університетах до заочної та забрати відстрочку у тих, хто навчається дистанційно.