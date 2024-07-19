В Україні перевірили справедливий розподіл світла: де виявили найбільше порушень

Державна інспекція енергетичного нагляду здійснила перевірки застосування обленерго графіків погодинних відключень (ГПВ) та справедливого розподілу електроенергії у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

Про результати повідомили у Держенергонагляді.

Встановлено, що в усіх регіонах не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень.

Найбільше порушень, як заявлено, виявлено у двох областях.

У Дніпропетровській області в декілька разів збільшено терміни застосування ГПВ та кількість черг, що застосовуються не за розробленим планом. Заживлення деяких споживачів може відбуватись пізніше встановленого ГПВ терміну, тому знеструмлення тривають понад сім годин.

У містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг графіки погодинного відключення виконуються не в повному обсязі. Також не всіх споживачів залучено до ГПВ.

У Житомирській області систематично не в повному обсязі відключалися всі черги та наводилася недостовірна інформація щодо періодичності та тривалості застосування кожної черги ГПВ, строків перерви постачання електричної енергії населеним пунктам, окремим житловим масивам та вулицям. В цілому, як зазначили у інспекції, це призводило до систематичної неучасті обласного центру та інших міст області у застосуванні ГПВ.

"Наразі обленерго мають тиждень на усунення порушень, після цього будуть здійснені повторні перевірки. Під час невиконання виданих приписів - будуть застосовані штрафи", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, відключення світла можуть стати звичним явищем для українців. Про це написало західне видання The Economist. Зазначається, що це може статися вже найближчим часом через значну руйнацію енергосистеми та брак грошей й часу на відновлення.

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