В Україні перевірили всі ВЛК та виявили значні порушення: які саме

Серед порушень – формальність у проходженні ВЛК: "Скарги є? Немає? Придатний!".

Офіс омбудсмена перевірив усі військово-лікарські комісії України та виявив низку проблем, що стосуються дотримання прав людини.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець поінформував, що від початку 2023 року до Офісу омбудсмена надійшло 1093 звернення про обурливі порушення прав людини, пов’язаних із роботою ВЛК.

"У серпні ми зафіксували позитивні зрушення у порівнянні з минулим роком, однак виявили й недостатній організаційний рівень проведення ВЛК, значні порушення прав під час її проходження, котрі впливають на морально-психологічний стан як військовослужбовців, так і військовозобов’язаних", – йдеться в повідомленні.

Лубінець зазначив, що працівники Офісу здійснили 833 виїзних та безвиїзних моніторингів ВЛК в усіх областях. Була перевірена робота 445 ВЛК ТЦК, 388 госпітальних, гарнізонних ВЛК, комісій у цивільних лікувальних закладів.

Які порушення виявили у роботі ВЛК

Так, Офіс омбудсмена виявив і підтвердив низку проблем, що стосуються дотримання прав людини. Окремі з них:

відсутність єдиного реєстру військовозобов’язаних із відповідним наповненням щодо історії хвороби,

формальність у проходженні ВЛК ("Скарги є? Немає? Придатний!"),

корупційний складник,

недотримання електронної черги,

невиконання вимоги постанови уряду щодо долучення до проведення медоглядів цивільних закладів охорони здоров’я та ін.

Реакція Офісу омбудсмена

Лубінець повідомив, що Офіс ініціює створення робочої групи за участю всіх відповідальних держвідомств, "аби закласти фундамент для розробки чи врегулювання чинних нормативно-правових актів, що стосуються проходження ВЛК, до викликів сьогодення".

"Також вкажемо на необхідність ухвалення рішень щодо порядку використання електронної системи охорони здоров’я у роботі з військовослужбовцем, який проходить ВЛК; перегляду тарифу на оплату медогляду комісією ВЛК; здійснення навчання чи проходження тренінгів цивільних фахівців, які залучені до роботи ВЛК; приведення приміщень ВЛК до належного рівня з урахуванням фактори безбар'єрності та доступності, та ін." – йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України анонсували зміни щодо мобілізації та роботи ВЛК. У планах – запровадження таких змін, щоб громадяни не могли "створювати для себе умови для уникнення мобілізації".

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