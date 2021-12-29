В Україні перевірять всі райлікарні після смертельної пожежі у Косові: голова МВС зробив заяву

В Україні перевірять всі райлікарні після смертельної пожежі у Косові: голова МВС зробив заяву

Голова МВС вимагає заборонити джерела відкритого вогню у медзакладах України.

Після займання в Косівській лікарні Івано-Франківської області, де у вогні загинули люди, у всіх районних лікарнях України перевірять дотримання пожежної безпеки.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу 29 грудня.

З його слів, ухвалено рішення провести повний облік наявності відповідних протипожежних засобів у реанімаційних відділеннях районних лікарень в Україні. Також позачергово перевірять заклади і проведуть роз'яснювальну роботу, щоб не допустити подібних трагедій.

"Важливо жорстко дотримуватися правил протипожежної безпеки в медзакладах. Насамперед у "ковідних" відділеннях. І прошу керівників лікарень та реанімаційних відділень подбати про це", - написав Монастирський у Facebook.

Своєю чергою, очільник МВС вимагає від керівників медичних установ організувати неухильне дотримання правил протипожежної безпеки.

"Вимагаю від керівників медичних установ організувати неухильне дотримання правил протипожежної безпеки, які забороняють мати джерела відкритого вогню в реанімаційних відділеннях, тим паче, де працює кисневе обладнання. Бо від виконання простих правил безпеки – залежить життя як пацієнтів так і лікарів", - йдеться в повідомленні Монастирського.

Нагадаємо, у Косівській районній лікарні в Івано-Франківській області, де приймають хворих на COVID-19, в одній з палат інтенсивної терапії виникла пожежа. Внаслідок трагедії троє людей загинуло. Вони перебували в реанімаційній палаті у важкому стані.

Триває боротьба за життя ще трьох постраждалих медиків, які отримали опіки різної тяжкості – від 20 % до 80 %. Це санітарка, медична сестра та лікар анестезіолог.

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