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В Україні перевірили декларації посадовців ТЦК: суми незаконного збагачення вражають
НАЗК виявило порушень серед посадовців ТЦК та СП на 36,8 млн грн. Йдеться про ознаки незаконного збагачення, необґрунтованих активів тощо.
В Україні здійснили повні перевірки декларацій посадовців ТЦК. Так, по завершенню 18 перевірок виявлено порушень на 36,8 млн грн.
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
За результатами повної перевірки 18 декларацій НАЗК виявило:
ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн,
ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн,
ознаки необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.
Нагадаємо, корупція у ТЦК та СП пов’язана не з діяльністю цієї структури, а з людським фактором, вважає командир 210-го окремого штурмового полку Павло Куриленко. За його словами, частина українського суспільства зазнала впливу російської ІПСО, яка нав’язувала думку про те, що ТЦК — це щось погане.
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