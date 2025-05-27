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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні перевірили декларації посадовців ТЦК: суми незаконного збагачення вражають

НАЗК виявило порушень серед посадовців ТЦК та СП на 36,8 млн грн. Йдеться про ознаки незаконного збагачення, необґрунтованих активів тощо.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Україні перевірили декларації посадовців ТЦК: суми незаконного збагачення вражають

В Україні здійснили повні перевірки декларацій співробітників ТЦК / © ТСН.ua

В Україні здійснили повні перевірки декларацій посадовців ТЦК. Так, по завершенню 18 перевірок виявлено порушень на 36,8 млн грн.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

За результатами повної перевірки 18 декларацій НАЗК виявило:

  • ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн,

  • ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн,

  • ознаки необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.

Нагадаємо, корупція у ТЦК та СП пов’язана не з діяльністю цієї структури, а з людським фактором, вважає командир 210-го окремого штурмового полку Павло Куриленко. За його словами, частина українського суспільства зазнала впливу російської ІПСО, яка нав’язувала думку про те, що ТЦК — це щось погане.

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