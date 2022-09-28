В Україні перейменували Южно-Українську атомну електростанцію: яку назву отримала

Уряд України остаточно затвердив перейменування Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську.
В Україні на засіданні уряду затвердили рішення щодо перейменування Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську.
Про це повідомили в пресслужбі “Енергоатому”.
Як зазначається, уряд остаточно затвердив перейменування Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську.
“Відповідний наказ був підписаний керівником ДП “НАЕК “Енергоатом” Петром Котіним "метою приведення найменування ВП “Южно-Українська АЕС” у відповідність із вимогами стандартів державної мови та правил українського правопису” 27 квітня 2022 року”, - розповіли в пресслужбі “Енергоатому”.
Нагадаємо, що Росія може завдати ядерного удару по Львову чи Карпатах.
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