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В Україні перейменували Южно-Українську атомну електростанцію: яку назву отримала

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В Україні перейменували Южно-Українську атомну електростанцію: яку назву отримала

Фото: Associated Press

Уряд України остаточно затвердив перейменування Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську.

В Україні на засіданні уряду затвердили рішення щодо перейменування Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську.

Про це повідомили в пресслужбі “Енергоатому”.

Як зазначається, уряд остаточно затвердив перейменування Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську.

“Відповідний наказ був підписаний керівником ДП “НАЕК “Енергоатом” Петром Котіним  "метою приведення найменування ВП “Южно-Українська АЕС” у відповідність із вимогами стандартів державної мови та правил українського правопису” 27 квітня 2022 року”, - розповіли в пресслужбі “Енергоатому”.

Нагадаємо, що Росія може завдати ядерного удару по Львову чи Карпатах.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4422
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