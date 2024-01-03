В Україні перша сім'я купила новий будинок замість зруйнованого окупантами: як це можна зробити

Для того, щоб отримати сертифікат на житло, потрібно подати заяву через застосунок "Дія".

В Україні перша родина змогла придбати новий будинок замість зруйноваго окупантами за житловим сертифікатом.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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За його словами, подина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині і впродовж найближчого місяця планує переїзд у нове житло.

"Важливо, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації. Загалом для виплати компенсацій за повністю знищене житло сформовано 1826 житлових сертифікатів. З них уже понад 400 родин забронювали кошти для купівлі нового житла. Це означає, що вони визначились з новою нерухомістю і готові укладати угоди купівлі-продажу", - написав він.

Як отримати сертифікат на житло

Для цього потрібно подати заяву через застосунок "Дія", після цього комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат. Сповіщення про нього прийде в "Дію". За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Зробити це можна через нотаріусів.

Паралельно триває виплата державної грошової допомоги на ремонти – єВідновлення.

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Станом на сьогодні статус такий:

Термінові ремонти: виплачено кошти для 32 тисяч родин на загальну суму 2,4 мільярда гривень

Капітальні ремонти: виплачено кошти для 3 тисяч родин на загальну суму 900 мільйонів гривень

Кубраков наголошує, якщо житло було пошкоджене внаслідок бойових дій (зокрема ракетних чи атак дронів) і вам потрібна допомога на ремонт, то:

подайте інформаційне повідомлення про пошкоджене майно та заяву на отримання допомоги. Зробити це можна через застосунок або портал Дія, ЦНАП чи нотаріуса;

отримайте рішення комісії місцевої ради про суму компенсації;

отримайте кошти на відбудову на віртуальну картку, яку можна відкрити в одному з банків-партнерів програми.

Витратити кошти можна лише в будівельних магазинах та в підрядників, перелік яких є на сайті програми.

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