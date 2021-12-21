В Україні перша заражена "Омікрон"-штамом вже одужала: як їй це вдалося

В Україні перша заражена "Омікрон"-штамом вже одужала: як їй це вдалося

У пацієнтки вже негативний ПЛР-тест.

В Україні перша заражена новим штамом "Омікрон" пацієнтка, вірус в якої зафіксували цими вихідними, вже одужала.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу 21 грудня.

За словами Кузіна, пацієнтка вакцинувалися проти коронавірусу ще навесні. Завдяки цьому, як уточнив головний санлікар, "Омікрон" минув майже безсимптомно.

"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба минула майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест", - повідомив Кузін.

Нагадаємо, генетик Олександр Коляда повідомляв, що у зразку жінки, яка повернулася з ОАЕ, виявили комбінацію мутацій, які характерні для "Омікрону".

Згодом це підтвердили у Центрі громадського здоров’я України.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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