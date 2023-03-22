В Україні під час повітряної тривоги пролунали вибухи, ймовірно, працює ППО - очевидці

В Україні триває повітряна тривога.
Станом на 01:52 в Україні оголошена повітряна тривога.
За перевіреною інформацією, вибухи пролунали у Житомирській та Хмельницькій областях. Про це повідомляють у соціальних мережах.
Ймовірно, йдеться про роботу ППО.
Також повідомляється про дві повітряні цілі на Рівненщині. Інформація уточнюється.
Перебувайте в укриттях.
"Загалом враховуючи цілі, яких не видно на радарі по всіх областях до 7 повітряних цілей. В нашій області (Київській - ред.) 2 Той, що був в районі Броварів на підльоті до Києва зник з радару(повідомлень про ППО не було)", - повідомляють моніторингові канали.
Нагадаємо, що Україною шириться повітряна тривога: збільшилася кількість областей, де лунає сирена.
Також на Київщині - загроза атаки дронами: сили ППО напоготові.
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