В Україні під час повітряної тривоги пролунали вибухи, ймовірно, працює ППО - очевидці

Станом на 01:52 в Україні оголошена повітряна тривога.

За перевіреною інформацією, вибухи пролунали у Житомирській та Хмельницькій областях. Про це повідомляють у соціальних мережах.

Ймовірно, йдеться про роботу ППО.

Також повідомляється про дві повітряні цілі на Рівненщині. Інформація уточнюється.

Перебувайте в укриттях.

"Загалом враховуючи цілі, яких не видно на радарі по всіх областях до 7 повітряних цілей. В нашій області (Київській - ред.) 2 Той, що був в районі Броварів на підльоті до Києва зник з радару(повідомлень про ППО не було)", - повідомляють моніторингові канали.

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Нагадаємо, що Україною шириться повітряна тривога: збільшилася кількість областей, де лунає сирена.

Також на Київщині - загроза атаки дронами: сили ППО напоготові.

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