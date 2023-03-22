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В Україні під час повітряної тривоги пролунали вибухи, ймовірно, працює ППО - очевидці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Україні під час повітряної тривоги пролунали вибухи, ймовірно, працює ППО - очевидці

Фото: ТСН.ua

В Україні триває повітряна тривога.

Станом на 01:52 в Україні оголошена повітряна тривога

За перевіреною інформацією, вибухи пролунали у Житомирській та Хмельницькій областях. Про це повідомляють у соціальних мережах. 

Ймовірно, йдеться про роботу ППО. 

Також повідомляється про дві повітряні цілі на Рівненщині. Інформація уточнюється.

Перебувайте в укриттях. 

"Загалом враховуючи цілі, яких не видно на радарі по всіх областях до 7 повітряних цілей. В нашій області (Київській - ред.) 2 Той, що був в районі Броварів на підльоті до Києва зник з радару(повідомлень про ППО не було)", - повідомляють моніторингові канали. 

Нагадаємо, що Україною шириться повітряна тривога: збільшилася кількість областей, де лунає сирена

Також на Київщині - загроза атаки дронами: сили ППО напоготові. 

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Дата публікації
Перегляди
2335
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