В Україні підлітки влаштовували антисемітські провокації: хто був замовником (фото)

Спецслужби РФ намагалися розпалити антисемітські настрої на Житомирщині, а також у Дніпрі, Львові та Вінниці. Для цього було створено праворадикальний Telegram-канал, який використовували для маніпулювання підлітками.

Про це повідомили в середу, 25 жовтня, у пресслужбі СБУ.

“На цьому інтернет-ресурсі його російські адміністратори, використовуючи психологічні маніпуляції, закликали українських підлітків до вчинення актів антисемітизму у їхніх населених пунктах”, - йдеться у повідомленні.

Відповідно до задуму спецслужб РФ ворожі провокації мали бути у вигляді нанесення образливих написів на пам’ятних місцях та здійснення там підривів з використанням саморобних вибухових пристроїв.

При цьому представники країни-агресора пропонували учасникам спільноти публікувати фото- та відеозвіти провокацій. Отримані таким чином медіафайли російські спецслужби використовували для дискредитації України на міжнародній арені.

Які провокації було здійснено

В Офісі генерального прокурора, уточнили, що йдеться про чат спільноти “Молодіжний націонал-соціалістичний батальйон”, який створив і адміністрував 14-річний житель Дніпра.

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“До групи входили підлітки з різних областей України. Один з її учасників – 15-річний житель Радомишля на Житомирщині. За схваленням спільноти у серпні 2023 року він вчинив наругу над пам’ятниками декількох кладовищ”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що підліток зобразив нацистські символи на стелах, що вшановують борців проти нацизму, а також осквернив меморіальний комплекс пам’яті розстріляних єврейських дітей під час Другої світової війни: наніс свастику та образливі написи. Аналогічними символами пошкоджено і будинок місцевої жительки єврейської національності.

Наслідки провокацій підліток фотографував та надсилав адміністратору чату для оприлюднення.

Що виявили під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання учасників спільноти – у Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, Львові та Радомишлі. Вилучили балончик із фарбою, книги відповідної тематики, гаджети, якими вони користувалися.

В СБУ також повідомили, що під час розслідування обшуки було проведено у 15-річного підлітка на Житомирщині та в чотирьох школярів в інших регіонах України.

Під час обшуків за адресами проживання підлітків виявлено комп’ютери та мобільні телефони із фотографіями-звітами провокацій на користь РФ, а також компоненти для кустарного виготовлення вибухівки.

У чому звинувачують підлітків

Кримінальне провадження розпочато за трьома статтями КК України:

ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого);

ч. 1 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження товарів, які пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію);

ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

СБУ звертається до українців бути пильними і тримати на контролі коло зацікавлень вподобання своїх дітей, щоб запобігати впливу на них ворожих спецслужб.

Нагадаємо, раніше українські хакери спільно з СБУ зламали одну з найвідоміших російських фінансових установ – Альфа-банк.

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