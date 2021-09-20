В Україні підніметься рівень води у річках: мешканців яких регіонів попереджають про затоплення

В Україні підніметься рівень води у річках: мешканців яких регіонів попереджають про затоплення

Внаслідок значних опадів оголошено перший рівень небезпеки.

В Україні, де синоптики прогнозують дощі і мокрий сніг у Карпатах, на Заході через сильні опади очікуються підйоми рівнів води в кількох водоймах.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Так, протягом 20 і 21 вересня на річках басейну Прип'яті попереджають про підйом рівнів води на 0,1-0,5 м. На річці Прип'ять в створі поста Річиця Волинської області можливе досягнення відмітки виходу води на заплаву з частковим затопленням пасовищ. У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпеки - "жовтий".

Крім того, сьогодні і завтра на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується продовження очікується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями , без негативних наслiдкiв.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Також народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року.

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Погода в Україні: майже у всіх регіонах очікуються дощі, а в Карпатах навіть мокрий сніг

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