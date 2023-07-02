В Україні підскочили ціни на АЗС: експерт спрогнозував, наскільки здорожчає бензин

Від 1 липня в Україні здорожчало пальне. Утім, за словами експертів, такий перехід буде дуже поступовим.

Детальніше про це розповів економіст Олег Пендзин.

Він каже, що приблизно до 11 грн може піднятися ціна на літр 95-го бензину.

"Але я думаю, що за рахунок своєї маржі десь 3 грн перекриють торгівельні мережі. Тому я думаю, що максимальна ціна, на яку підніметься літр бензину, буде 6-7 грн", - зазначає експерт.

Він додає, що здорожчання буде поступовим, оскільки у торговельних мережах ще достатньо запасів залишків пального.

"Я думаю, ціна на бензин закріпиться на рівні 53-54 грн за літр... Ми бачимо, що на світовому ринку нафта трошки дешевшає, як наслідок нафтопродукти в закупі можуть трохи подешевшати. Тому цілком можливо, що ціна 50+ грн на літр бензину і буде", - наголошує експерт.

Нагадаємо, від липня 2023 року в Україні повернуть 20% ПДВ на всі види пального. Зараз цей податок становить 7%, тобто додадуть ще 13%.

Експерти прогнозують, що ціна бензину протягом липня зросте на 8-9 грн, дизпального на 5-6 грн, а скрапленого газу - в межах 3 грн.

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