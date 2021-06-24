В Україні підтвердили небезпечний штам "Дельта": Ляшко сказав, хто з українців захищений

В Україні підтвердили небезпечний штам "Дельта": Ляшко сказав, хто з українців захищений

Також Ляшко назвав орієнтовні терміни створення ліків від коронавірусу.

"Індійський" штам коронавірусу ("Дельта") зафіксували вже і в Україні. Він протікає у значно важчій формі, аніж вже відомий штам COVID-19, але вакциновані українці від нього захищені.

Про це заявив голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

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Голова МОЗ запевнив, що наразі терапії, яка вбиває коронавірус, не існує. За його словами, є симптоматичне лікування і певні препарати, які поки ще проходять клінічні випробування.

"Перебіг тяжчий. Усі профілактичні заходи працюють. Тестсистеми працюють і виявляють цей штам", - висловився Віктор Ляшко.

Крім того, він додав, що у розробці препарату від коронавірусу є "певні просування", але загалом він ще не винайдений.

"Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. Люди, які провакциновані, вони захищені", - підсумував Ляшко.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ закликає українців тимчасово не їздити до країн, де спостерігається найбільший спалах так званого "індійського" штаму коронавірусу.

Раніше у компанії AstraZeneca заявили, що їхня вакцина дієва проти штаму коронавірусу "Дельта".

Як повідомлялося, у науковців НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах. У разі його потрапляння до України, ця мутація коронавірусу може розповсюдитися регіонами швидше, аніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

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Операція "Дельта": новий штам коронавірусу вже в Україні

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